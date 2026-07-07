Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Vertex Pharmaceuticals-Investmentbeispiel
|
07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Vertex Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 338,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,570 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 06.07.2026 15 660,00 USD wert, da der Schlussstand 529,59 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 56,60 Prozent.
Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 134,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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