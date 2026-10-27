NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vertex Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Vertex Pharmaceuticals-Papier bei 355,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,281 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (517,49 USD), wäre die Investition nun 145,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,66 Prozent.

Vertex Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 130,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at