Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Vertex Pharmaceuticals-Anlage
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Vertex Pharmaceuticals-Papier bei 355,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,281 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (517,49 USD), wäre die Investition nun 145,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,66 Prozent.
Vertex Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 130,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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