Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Profitable Vertex Pharmaceuticals-Investition? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 383,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,610 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 21.09.2026 1 333,02 USD wert, da der Schlussstand 510,72 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +33,30 Prozent.

Vertex Pharmaceuticals wurde am Markt mit 128,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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