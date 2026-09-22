NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 383,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,610 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 21.09.2026 1 333,02 USD wert, da der Schlussstand 510,72 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +33,30 Prozent.

Vertex Pharmaceuticals wurde am Markt mit 128,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at