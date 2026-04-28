Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Vertex Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bei 86,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,527 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 910,78 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 27.04.2026 auf 426,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 391,08 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 109,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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