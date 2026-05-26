NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vertex Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 112,120 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 48 718,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 434,52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 387,18 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 110,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at