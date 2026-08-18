Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Profitabler Vertex Pharmaceuticals-Einstieg? 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vertex Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Am 18.08.2016 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 99,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Vertex Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,908 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 515,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52 023,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 420,23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 128,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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