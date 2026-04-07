Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Profitable Vertex Pharmaceuticals-Investition? 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Vertex Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 474,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,107 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 06.04.2026 915,16 USD wert, da der Schlussstand 434,30 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 8,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vertex Pharmaceuticals einen Börsenwert von 111,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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