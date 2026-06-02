Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Lukrative Vertex Pharmaceuticals-Investition?
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Vertex Pharmaceuticals-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 445,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Vertex Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,225 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 438,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,42 USD wert. Mit einer Performance von -1,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 113,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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