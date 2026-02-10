NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: Wäre eine Vertex Pharmaceuticals-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 469,97 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 21,278 Vertex Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 470,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 019,15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Vertex Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 121,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at