Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lukrative Volvo (A)-Anlage?
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01.06.2026 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Volvo (A)-Papier via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 226,40 SEK wert. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,417 Volvo (A)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 437,28 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 29.05.2026 auf 325,40 SEK belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,73 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 661,69 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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