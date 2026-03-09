Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Performance unter der Lupe
|
09.03.2026 10:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 235,50 SEK. Bei einem 1 000-SEK-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,246 Volvo (A)-Papiere. Die gehaltenen Volvo (A)-Aktien wären am 06.03.2026 1 396,18 SEK wert, da der Schlussstand 328,80 SEK betrug. Damit wäre die Investition um 39,62 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (A) bezifferte sich zuletzt auf 669,52 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|30,66
|-0,65%
