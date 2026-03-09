NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 235,50 SEK. Bei einem 1 000-SEK-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,246 Volvo (A)-Papiere. Die gehaltenen Volvo (A)-Aktien wären am 06.03.2026 1 396,18 SEK wert, da der Schlussstand 328,80 SEK betrug. Damit wäre die Investition um 39,62 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Volvo (A) bezifferte sich zuletzt auf 669,52 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

