NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Volvo (A)-Aktie an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 329,00 SEK. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 30,395 Volvo (A)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 10 650,46 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 350,40 SEK belief. Damit wäre die Investition 6,50 Prozent mehr wert.
Volvo (A) wurde am Markt mit 712,52 Mrd. SEK bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
