Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Volvo (A)-Investment im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit der Volvo (A)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Volvo (A)-Aktie bei 289,00 SEK. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investierten, hätten nun 34,602 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 318,34 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 07.08.2026 auf 356,00 SEK belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,18 Prozent angezogen.
Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 723,65 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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