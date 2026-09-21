Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lukrativer Volvo (A)-Einstieg?
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21.09.2026 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Volvo (A)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers betrug an diesem Tag 185,30 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,967 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 014,03 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 18.09.2026 auf 333,80 SEK belief. Mit einer Performance von +80,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Volvo (A) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 678,32 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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