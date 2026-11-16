Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Volvo (A)-Performance im Blick
|
16.11.2026 10:03:29
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 215,80 SEK. Bei einem Volvo (A)-Investment von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,634 Volvo (A)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 1 502,32 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 324,20 SEK belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,23 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Volvo (A) zuletzt 658,78 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (A)
Analysen zu Volvo AB (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|29,26
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.