NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 215,80 SEK. Bei einem Volvo (A)-Investment von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,634 Volvo (A)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 1 502,32 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 324,20 SEK belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,23 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Volvo (A) zuletzt 658,78 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at