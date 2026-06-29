NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.06.2021 wurde das Volvo (A)-Papier via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 222,20 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, hätte er nun 45,005 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Volvo (A)-Papiere wären am 26.06.2026 14 608,46 SEK wert, da der Schlussstand 324,60 SEK betrug. Mit einer Performance von +46,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 659,92 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at