NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Investoren gebracht.

Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 214,00 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,729 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 284,20 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 13 280,37 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,80 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Volvo (A) einen Börsenwert von 578,34 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

