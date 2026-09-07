NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Volvo (A)-Investment verdienen können.

Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Volvo (A)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 276,40 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in das Volvo (A)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,362 Volvo (A)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,12 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 04.09.2026 auf 348,60 SEK belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,12 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Volvo (A) eine Börsenbewertung in Höhe von 708,94 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at