Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Volvo (A)-Investment im Blick
|
26.01.2026 10:04:21
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen
Am 26.01.2025 wurden Volvo (A)-Anteile via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Volvo (A)-Papier bei 294,40 SEK. Bei einem Investment von 1 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,397 Volvo (A)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 315,40 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 071,33 SEK wert. Damit wäre die Investition um 7,13 Prozent gestiegen.
Volvo (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 642,62 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (A)
Analysen zu Volvo AB (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|29,74
|0,00%