Volvo (A)-Investment im Blick 26.01.2026 10:04:21

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie gebracht.

Am 26.01.2025 wurden Volvo (A)-Anteile via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Volvo (A)-Papier bei 294,40 SEK. Bei einem Investment von 1 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,397 Volvo (A)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 315,40 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 071,33 SEK wert. Damit wäre die Investition um 7,13 Prozent gestiegen.

Volvo (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 642,62 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

