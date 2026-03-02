NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Volvo (A)-Papier an diesem Tag 221,60 SEK wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 0,451 Volvo (A)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 158,84 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 27.02.2026 auf 352,00 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +58,84 Prozent.

Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 717,53 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at