Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lohnende Volvo (A)-Anlage?
|
02.03.2026 10:16:34
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Volvo (A)-Papier an diesem Tag 221,60 SEK wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 0,451 Volvo (A)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 158,84 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 27.02.2026 auf 352,00 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +58,84 Prozent.
Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 717,53 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (A)
Analysen zu Volvo AB (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|32,12
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.