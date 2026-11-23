Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Frühe Anlage
|
23.11.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.11.2016 wurden Volvo (A)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (A)-Papier an diesem Tag bei 99,20 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 100,806 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (314,00 SEK), wäre die Investition nun 31 653,23 SEK wert. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 31 653,23 SEK entspricht einer Performance von +216,53 Prozent.
Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 637,54 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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