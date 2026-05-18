Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Volvo (A)-Investition im Blick
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18.05.2026 10:04:29
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen
Die Volvo (A)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Volvo (A)-Anteile 276,40 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,179 Volvo (A)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 316,60 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 11 454,41 SEK wert. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 11 454,41 SEK entspricht einer Performance von +14,54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (A) bezifferte sich zuletzt auf 644,38 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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