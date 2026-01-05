Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Frühe Anlage
|
05.01.2026 10:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren verdient
Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 203,20 SEK. Wer vor 3 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hat, hat nun 4,921 Anteile im Depot. Die gehaltenen Volvo (A)-Anteile wären am 02.01.2026 1 464,57 SEK wert, da der Schlussstand 297,60 SEK betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,46 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 604,40 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!