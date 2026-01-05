NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Volvo (A)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Volvo (A)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 203,20 SEK. Wer vor 3 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hat, hat nun 4,921 Anteile im Depot. Die gehaltenen Volvo (A)-Anteile wären am 02.01.2026 1 464,57 SEK wert, da der Schlussstand 297,60 SEK betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,46 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 604,40 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

