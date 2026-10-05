Volvo AB Aktie

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WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

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Volvo (A)-Performance im Blick 05.10.2026 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Volvo (A)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Volvo (A)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 275,80 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,626 Volvo (A)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 315,20 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 142,86 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,29 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 640,27 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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