NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: Hätte sich eine Volvo (B)-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 301,50 SEK wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,167 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 953,57 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 27.03.2026 auf 300,10 SEK belief. Mit einer Performance von -0,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Volvo (B) belief sich jüngst auf 611,54 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at