NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Volvo (B)-Investment gewesen.

Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 265,00 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,774 Volvo (B)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (314,80 SEK), wäre die Investition nun 1 187,92 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,79 Prozent.

Insgesamt war Volvo (B) zuletzt 640,77 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at