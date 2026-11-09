Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Rentable Volvo (B)-Investition? 09.11.2026 10:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Volvo (B)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Volvo (B)-Aktie letztlich bei 261,10 SEK. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,830 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 198,01 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 06.11.2026 auf 312,80 SEK belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,80 Prozent erhöht.

Am Markt war Volvo (B) jüngst 636,41 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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