NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Volvo (B)-Anteilen via Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Volvo (B)-Papier bei 86,10 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in Volvo (B)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116,144 Volvo (B)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 336,90 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 128,92 SEK wert. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 39 128,92 SEK entspricht einer Performance von +291,29 Prozent.

Am Markt war Volvo (B) jüngst 684,82 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at