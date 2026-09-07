Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Langfristige Investition
|
07.09.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier via Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Volvo (B)-Anteile an diesem Tag 96,15 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,400 Volvo (B)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 624,54 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 04.09.2026 auf 348,50 SEK belief. Die Steigerung von 1 000 SEK zu 3 624,54 SEK entspricht einer Performance von +262,45 Prozent.
Jüngst verzeichnete Volvo (B) eine Marktkapitalisierung von 708,74 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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