Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Performance im Blick
|
05.10.2026 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Volvo (B)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Zum Handelsende stand das Volvo (B)-Papier an diesem Tag bei 97,80 SEK. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, befänden sich nun 102,249 Volvo (B)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 314,80 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 188,14 SEK wert. Damit wäre die Investition 221,88 Prozent mehr wert.
Alle Volvo (B)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 639,46 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: mittags Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start in Rot (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27,83
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.