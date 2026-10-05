Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Performance im Blick 05.10.2026 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Volvo (B)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Zum Handelsende stand das Volvo (B)-Papier an diesem Tag bei 97,80 SEK. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, befänden sich nun 102,249 Volvo (B)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 314,80 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 188,14 SEK wert. Damit wäre die Investition 221,88 Prozent mehr wert.

Alle Volvo (B)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 639,46 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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29.09.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Volvo AB Buy UBS AG
24.09.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
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