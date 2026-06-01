Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Lukrativer Volvo (B)-Einstieg? 01.06.2026 10:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Volvo (B)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 202,85 SEK. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,298 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 046,34 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 29.05.2026 auf 325,50 SEK belief. Das entspricht einem Zuwachs um 60,46 Prozent.

Jüngst verzeichnete Volvo (B) eine Marktkapitalisierung von 661,90 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.05.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.04.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
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