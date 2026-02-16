NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.02.2021 wurde das Volvo (B)-Papier an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 211,00 SEK. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 47,393 Volvo (B)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 343,70 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 289,10 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,89 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Volvo (B) einen Börsenwert von 698,26 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

