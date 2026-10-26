Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Anlage
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26.10.2026 10:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 26.10.2021 wurde die Volvo (B)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 198,94 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,266 Volvo (B)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (307,70 SEK), wäre das Investment nun 15 466,97 SEK wert. Mit einer Performance von +54,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 625,55 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Volvo AB (B)
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|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27,80
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