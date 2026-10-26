Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Volvo (B)-Anlage 26.10.2026 10:04:08

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.10.2021 wurde die Volvo (B)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 198,94 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,266 Volvo (B)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (307,70 SEK), wäre das Investment nun 15 466,97 SEK wert. Mit einer Performance von +54,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 625,55 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
23.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
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Volvo AB (B) 27,80 0,54% Volvo AB (B)

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