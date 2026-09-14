NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Volvo (B)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Volvo (B)-Papier bei 273,60 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36,550 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (340,50 SEK), wäre das Investment nun 12 445,18 SEK wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,45 Prozent erhöht.

Volvo (B) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 692,71 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at