Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Lohnender Volvo (B)-Einstieg? 03.08.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Volvo (B)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Volvo (B)-Anteile bei 202,40 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 49,407 Volvo (B)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 999,01 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 31.07.2026 auf 364,30 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,99 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Volvo (B) eine Börsenbewertung in Höhe von 742,29 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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28.07.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
21.07.26 Volvo AB Buy UBS AG
21.07.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
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