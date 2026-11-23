Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STO Handel mit Volvo (B)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 207,80 SEK. Bei einem Volvo (B)-Investment von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,481 Volvo (B)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 313,70 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150,96 SEK wert. Das kommt einer Steigerung um 50,96 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Volvo (B) eine Börsenbewertung in Höhe von 636,93 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at