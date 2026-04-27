Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Profitables Volvo (B)-Investment? 27.04.2026 10:03:32

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Volvo (B)-Aktie an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Volvo (B)-Aktie bei 263,60 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,379 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 322,10 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,19 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,19 Prozent angewachsen.

Volvo (B) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 655,74 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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