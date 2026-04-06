NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Volvo (B)-Investment verdienen können.

Am 06.04.2023 wurden Volvo (B)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 191,70 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,522 Volvo (B)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 308,60 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,98 SEK wert. Mit einer Performance von +60,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 626,43 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at