Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Rentable Volvo (B)-Investition? 21.09.2026 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Volvo (B)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Volvo (B)-Aktie via Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand die Volvo (B)-Aktie an diesem Tag bei 232,35 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,430 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 333,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,32 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,32 Prozent angewachsen.

Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 676,69 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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