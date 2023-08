NASDAQ Composite Index-Titel VOXX International A-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in VOXX International A gekostet

Wer vor Jahren in VOXX International A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit VOXX International A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das VOXX International A-Papier investiert hätte, hätte er nun 104,167 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VOXX International A-Aktie auf 8,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 883,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,67 Prozent.

Der Börsenwert von VOXX International A belief sich jüngst auf 194,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at