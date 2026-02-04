Washington Federal Aktie

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

Washington Federal-Investment im Blick 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Washington Federal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2016 wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 475,964 Washington Federal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 859,11 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 03.02.2026 auf 33,32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,59 Prozent zugenommen.

Washington Federal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

