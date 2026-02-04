Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Washington Federal-Investment im Blick
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.02.2016 wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 475,964 Washington Federal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 859,11 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 03.02.2026 auf 33,32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,59 Prozent zugenommen.
Washington Federal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,52 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Washington Federal Inc.
|33,59
|-0,18%
