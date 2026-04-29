Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Washington Federal-Anlage im Blick
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Washington Federal-Aktie bei 24,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 411,692 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 648,00 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 28.04.2026 auf 35,58 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 648,00 USD entspricht einer Performance von +46,48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Washington Federal einen Börsenwert von 2,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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