NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Washington Federal-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Washington Federal-Aktie bei 24,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 411,692 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 648,00 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 28.04.2026 auf 35,58 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 648,00 USD entspricht einer Performance von +46,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Washington Federal einen Börsenwert von 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at