NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Washington Federal-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Washington Federal-Aktie bei 22,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Washington Federal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,703 Washington Federal-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (33,03 USD), wäre das Investment nun 1 476,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,65 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at