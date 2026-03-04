Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Washington Federal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,435 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.03.2026 gerechnet (31,44 USD), wäre das Investment nun 139,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 39,42 Prozent.
Am Markt war Washington Federal jüngst 2,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
