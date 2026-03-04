NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Washington Federal-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Washington Federal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,435 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.03.2026 gerechnet (31,44 USD), wäre das Investment nun 139,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 39,42 Prozent.

Am Markt war Washington Federal jüngst 2,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at