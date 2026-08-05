NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Washington Federal-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Washington Federal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Washington Federal-Anteile 31,01 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32,248 Washington Federal-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 214,77 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 04.08.2026 auf 37,67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,48 Prozent angezogen.

Washington Federal wurde am Markt mit 2,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at