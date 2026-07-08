NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Washington Federal-Investment verdienen können.

Washington Federal-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,63 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,755 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,38 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 41,38 Prozent gleich.

Washington Federal war somit zuletzt am Markt 2,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at