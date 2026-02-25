NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 25.02.2021 wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Anteile betrug an diesem Tag 30,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 327,225 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 31,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 356,68 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,57 Prozent.

Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

