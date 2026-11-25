Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lohnender Washington Federal-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Washington Federal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Washington Federal-Anteile 26,91 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Washington Federal-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 371,609 Washington Federal-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 27,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 111,48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,11 Prozent angezogen.
Washington Federal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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