NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Washington Federal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Washington Federal-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Washington Federal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 403,388 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 07.04.2026 12 860,02 USD wert, da der Schlussstand 31,88 USD betrug. Damit wäre die Investition um 28,60 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Washington Federal belief sich zuletzt auf 2,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at