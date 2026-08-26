NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Washington Federal-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Washington Federal-Anteile bei 31,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,666 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 36,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 146,61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,66 Prozent angewachsen.

Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at