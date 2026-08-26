Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lohnender Washington Federal-Einstieg?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Washington Federal-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Washington Federal-Anteile bei 31,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,666 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 36,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 146,61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,66 Prozent angewachsen.
Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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